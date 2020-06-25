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Spor

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:29:12 -
MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi.

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.


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