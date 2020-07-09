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Spor

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:21:48 -
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma ümidi azalan başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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