MKE Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.
Ligin 31. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak ligde kalma ümidi azalan başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
MKE Ankaragücü, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.