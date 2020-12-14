MKE Ankaragücü Başkanı Mert: Hakemden adil kararlar bekliyoruz

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 6. hafta maçında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Hatayspor maçı için, "Burada iki noktayı belirtmek istiyorum; Hatayspor oyuncuları Kovid-19'u yakaladığı için ertelenen bir maçımız var. Maalesef şimdi bizim futbolcular Kovid-19'a yakalandı. var. " ifadeleri kullandı.

Başkan Fatih Mert, sarı-lacivertli takımdaki önemli oyuncuların şu anda Kovid-19'a yakalandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Önemli oyuncularımız olumlu çıktı. Görünüşe göre bu işlerden adaletsiz bir durum çıkacak. Bugün diğer takımlar için de aynı olabilir. İşte burada Hatayspor maçlarını 14 numaraya düştüğü için iptal etti. Şu anda Hazır bir takım imajında ​​oynuyor ... Bilmiyorum, şimdi Kovid-19' olan futbolcu var mı yok mu ama önemli oyuncularımız da Kovid-19 var, ama çıkıp oynamalıyız. Aynı şekilde Galatasaray maçında da 9 oyuncumuz Kovid-19'a yakalandı. Galatasaray gibi zorlu bir karşılaşmada çıkıp oynamak zorunda kaldık ve 1-0 Maalesef kaybettik. Burada biraz haksız sonuçlar olacak gibi geliyor."

Hatayspor maçını hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceğini hatırlatan Sarı-lacivertli Kulüp Başkanı Fatih Mert, şöyle devam etti:

"Maçın hakemi Hüseyin Göçek, hakemlerden bahsetmek istemiyoruz. Ankaragücü olarak mümkün olduğunca fazla konuşmamaya çalışıyoruz, hakem camiasına saygı duyuyoruz. Saygımızı sonuna kadar korumak istiyoruz ama Hüseyin Göçek'in geçen yıl aldığı kararlarla 2 maçımız aleyhimize döndü.Bu sene oynadığımız Çaykur, Rizespor'a 5-3 kaybettiğimiz maçın VAR hakemi oldu ve bizde direkt etkisi olduğunu düşünüyoruz. Maçta bazı kararlar var.Ama bir gerekçe aramıyoruz, ancak hakemden adil bir yönetim ve adil kararlar bekliyoruz.

Fatih Mert, "Tabii hem Hatayspor maçında hem de Gençlerbirliği maçında galip geleceğiz. Bu iki maçı da kazanmamız çok önemli" dedi.