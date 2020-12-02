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Spor MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak
Spor

MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:20:12 -
MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor erteleme maçı 15 Aralık'ta oynanacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakasının 15 Aralık Salı günü oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Ligin 6. haftasında oynanması gerekirken, Atakaş Hatayspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve test sonucu pozitif olan oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor müsabakası, 15 Aralık Salı günü oynanacak." denildi.

Eryaman Stadı'nda yapılacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

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