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Mizofoni hastalığı nedir? Mizofoni nasıl tedavi edilir?

Mizofoni hastalığı, pek çok kişinin yaşadığı ancak farkında olmadığı bir problemdir. Mizofoni hastalığı yaşayan kişilerde yoğun kaygı ve kaçınma davranışı gelişebilir, sosyalliğin azalmasına yol açabilir. Bazıları da gördüğü görsel veya işitsel davranışları taklit etme zorunluluğu hissedebilir. Peki, mizofoni hastalığı nedir? Mizofoni nasıl tedavi edilir?

16 Ağustos 2019 Cuma 18:00
Mizofoni hastalığı nedir? Mizofoni nasıl tedavi edilir?

Mizofoni hastalığı, pek çok kişinin yaşadığı ancak farkında olmadığı bir problemdir. Mizofoni hastalığı yaşayan kişilerde yoğun kaygı ve kaçınma davranışı gelişebilir, sosyalliğin azalmasına yol açabilir. Bazıları da gördüğü görsel veya işitsel davranışları taklit etme zorunluluğu hissedebilir. Peki, mizofoni hastalığı nedir? Mizofoni nasıl tedavi edilir?

Mizofoni nedir?

Misophonia kelimesi tam anlamıyla "sesten nefret etme", düşük düzeyde sesten hoşlanmama biçimidir. Bu olumsuz deneyimler ile karakterize olan yüksek ya da yumuşak olsun belirli seslerden kaynaklanan bir nörolojik bozukluk olarak düşünülmektedir. Bu terim Amerikan nörolog olan Pawel Jastreboff ve Margaret Jastreboff tarafından bulunmuştur. Genellikle vadeli seçici ses hassasiyetinin yerine kullannılır.

Hiperakuzi aksine Misophonia belirli sesler için spesifiktir. Bu bazı semptomlara neden olan fizyolojik anormalliğin anatomik konumu hakkında çok az bilgi olsa da büyük olasılıkla merkezi sinir sisteminden kaynaklandığı sanılır. Anatomik konumunun hiperakuzinin bulunduğundan daha merkezi olabileceği öne sürülmektedir.

Mizofoni nasıl anlaşılır?

Tırnak kesme, diş fırçalama, yemek yeme, nefes alma, koklama, konuşma, hapşırma, esneme, yürüme, sakız çiğneme, gülme, horlama, ıslık, televizyon sesi veya öksürük gibi sıradan sesler Mizofoni sahibi insanların en çok rahatsız olduğu, hatta öfkelendiği seslerdir. Bazıları ayak ve vücut hareketleri gibi göz ucuyla gözlemlenebilir görsel uyarılardan da etkilenir.

Mizofoni tedavisi nasıldır?

Mizofoni hastalığının kesin bir tedavisi henüz yoktur ancak araştırmalara devam edilmektedir. Mizofoni tedavisi için hastalığa neden olan durumlar ve kişinin sahip olduğu rahatsızlıklar incelenmelidir. Öncelikli olarak hastanın seslere karşı hassas tutumunun nedenleri araştırılmalı ve kişinin algı probleminin ortadan kaldırılması için gerekli telkinler yapılmalıdır. Psikiyatrik destek tedavinin başarılı olmasında oldukça etkilidir. Psikolojik destek almayan hastalar aile ve yakın çevresi ile iletişim kurmakta zorlanır. Kişinin sesten ziyade olaylara odaklanmasını sağlayan tedaviler sayesinde hastalığı yenmek mümkün olabilir. Örneğin yemek yerken oluşan çatal bıçak seslerindense yemeğin lezzetine odaklanmayı telkin etmek kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:00
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