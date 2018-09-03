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Mizah dergisi kurucusu darp edilerek öldürüldü

Beyoğlu'nda darp edilerek kafasını merdivene çarpan mizah dergisi kurucusu Çağın Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 23:13
Mizah dergisi kurucusu darp edilerek öldürüldü

Beyoğlu'nda darp edilen mizah dergisi kurucusu Çağın Türker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türker, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazı kişilerce darbedildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Türker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmanın ardından, olaya karıştıkları iddiasıyla Y. Ş, F. Ü, F. B. ve O. D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 23:13
  1. Çağın Türker

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