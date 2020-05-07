MIUI 12 Çin dışında kullanıma sunuluyor

Xiaomi yeni arayüzü MIUI 12’yi geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Kullanıcıların beklentilerine genel anlamda cevap verecek olan arayüzün nihayet Çin dışına çıkacağı belirtildi.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere MIUI 12 uzun bir süredir beta sürecindeydi. Xiaomi arayüzün yayınlanacağı her model için gönüllü kullanıcılar seçerek MIUI 12’yi kapsamlı olarak test etme imkanı bulmuştu.

Yapılan son açıklamalara göre bu testin Çin dışındaki ülkelerde de devam edeceği belirtildi. Bu ülkelerden ilki Hindistan oldu. MIUI 12 betasının Redmi K20 ve K20 Pro modelleri için Hindistan’da yayınlanacağı açıklandı. Elbette bu beta tüm cihazlara ulaşamayacak. Bu betaya katılmak isteyenlerin Xiaomi’nin Hindistan’da faaliyet gösteren web sitesine girip başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Hali hazırda Xiaomi MIUI 12 arayüzünün küresel sürümünü henüz duyurmuş değil. Lakin genel beklendi bu arayüzün Haziran ayında küresel olarak dağıtıma çıkacağı yönünde.