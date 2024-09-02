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Gündem MİT'ten uluslarası uyuşturucu sevkiyatına darbe: 26 kişi yakalandı!
Gündem

MİT'ten uluslarası uyuşturucu sevkiyatına darbe: 26 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-09-02 15:26:00 -
MİT'ten uluslarası uyuşturucu sevkiyatına darbe: 26 kişi yakalandı!

Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) sağladığı istihbarat ile engellendi.

MİT’in istihbaratı Suriye’den Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Suriye’de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi. MİT’in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

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