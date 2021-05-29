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Gündem MİT'ten sınır ötesi müthiş operasyon! Gri listedeki teröristbaşı etkisiz hale getirildi
Gündem

MİT'ten sınır ötesi müthiş operasyon! Gri listedeki teröristbaşı etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon ile, Pençe-Şimşek Operasyonu yürüten askerlere saldırı hazırlığındaki gri listede aranan PKK'lı Selahattin Dede ile 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 21:30:00 - 2021-05-29 21:34:02
MİT'ten sınır ötesi müthiş operasyon! Gri listedeki teröristbaşı etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçeride ve dışarıda ülkeye olası saldırıları engellemek için çalışan MİT, Pençe - Şimşek Operasyonu kapsamında askerlere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişiyi tespit etti.

MİT, aldığı bilgiyle harekete geçti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, gri kategoride aranan Zagros kod adlı Selahattin Dede ve beraberindeki PKK/YPG mensuplarının Suriye’den Irak’a geçeceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Dede'yi Suriye'de takibe alan MİT, grubun, Pençe-Şimşek operasyonunu gerçekleştiren güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek için 19 Mayıs'ta Suriye’den ayrıldığını belirledi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’den Irak'a geçişleri adım adım izlenen teröristlerin yanlarında çok sayıda silah ve patlayıcı mühimmat taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon kararı alındı.

Irak'ın kuzeyindeki Mangeş köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Zagros kod adlı gri listede olan Selahattin Dede'nin yanı sıra teröristlerden birinin Dilgeş kod adlı Mehmet Emin Alkaş, diğerinin İran uyruklu Dara Beritan kod adlı Babek Ebdilselendeci olduğu belirlendi. Dördüncü teröristin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Terörist grubun, sivil yerleşim bölgelerinden ayrıldığı belirlenince gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda patlayıcı da infilak etti.

Çok sayıda eyleme katılmış

Selahattin Dede'nin 10 yıldan uzun süredir örgütte bulunduğu ve 2012-2015 yılları arasında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında birçok silahlı eyleme katıldığı belirlendi.

2015-2020 yılları arasında Irak'ın kuzeyinde Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay gibi sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla eylemlere katıldığı tespit edilen teröristin, geçen yılın başında Kandil'e geçtiği tespit edildi.

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