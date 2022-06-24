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Gündem MİT'ten nefes kesen operasyon: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Gündem

MİT'ten nefes kesen operasyon: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 11:05:00 -
MİT'ten nefes kesen operasyon: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bir nefes kesen başarılı operasyon haberi de sınır ötesinden geldi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Çok Şık hareketler bunlar daha çok görmek istiyoruz.

099

leleştirildi & çöpe atildi. ateşi bol olsun
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