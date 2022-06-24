MİT'ten nefes kesen operasyon: Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) başarılı operasyonlarına devam ediyor. Bir nefes kesen başarılı operasyon haberi de sınır ötesinden geldi.
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.