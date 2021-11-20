MİT'ten büyük darbe yiyen Mossad'dan peş peşe istifa! İsrail'den 'yetersizlik' itirafı

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İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea'nın göreve gelmesinin ardından gelen peş peşe istifalar kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Mossad'da deprem

"İ24NEWS" sitesinin haberine göre, tümgeneral rütbesinde 3 yetkili Barnea'nın göreve gelmesinden kısa bir süre sonra istifa etti.

Geçtiğimiz haftalarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyon yaptığı Mossad'da üst üstte gelen sstifaların zamanlaması dikkat çekti. Mossad'daki tartışmaların genelde basına sızmadığı bilinirken son yaşanan peş peşe istifa, İsrail istihbaratındaki depremin ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Söz konusu 3 yetkilinin, Mossad'a bağlı Teknoloji Birimi, Terörle Mücadele Birimi ve işe alımlardan sorumlu Tzomet Birimi başkanları olduğu, bir başka yetkilinin daha istifasını sunabileceği ileri sürüldü. Haberde, istifaların Barnea'nın yaptığı organizasyonel düzenlemelerden sonra geldiğine işaret edildi.

İsrailli analistten 'Mossad' itirafı

MİT'ten büyük bir darbe yiyen Mossad'ın yeni bir yapılanmaya gittiği belirtildi. Başta teknoloji olmak üzere birçok alanda yapılanacağı belirtilen Mossad'ın yetersiz kaldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesi analisti Itamar Eichner, 14 Kasım'da yayınlanan yazısında, "İstifalar, Mossad Başkanı'nın aldığı cesur kararların ardından geldi. Mossad, çalışmalarında stratejik bir değişiklik kararı aldı. Bu değişiklikler, özellikle İran tehdidi karşısında teşkilatın yetersizliği üzerine alınmış cesur kararlardı." ifadelerini kullandı.

"Bu değişiklikler olmasaydı Mossad konumunu kaybederdi"

Söz konusu kararların teknoloji ve operasyon alanlarındaki gelişmelerle ilgili olduğuna işaret eden Eichner, "Bu değişiklikler olmasaydı Mossad dünya çapında önde gelen istihbarat servisleri arasındaki konumunu kaybederdi." iddiasında bulundu.

"Mossad'da sarsıntı" değerlendirmesi

İsrailli askeri analist Alon Ben-David ise Barnea'nın göreve gelmesinin ardından birim başkanlarının istifa etmesini "Mossad'da sarsıntı" şeklinde nitelendirdi.

Birim başkanlarının istifasının "derinden hissedileceğini" belirten Ben-David, "İsrail ordusundan generallerin de istifa ettiği" yönünde haberler olduğunu hatırlattı.

"Sebep ve zamanlamalara bizden de katkı olabilir mi?"

Gazeteci Yazar Nedret Ersanel de Mossad'daki istifaları değerlendirdi. MİT'in operasyonlarına göndermede bulunan Ersanel, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"MOSSAD’da üst düzey yönetici istifaları yaşanıyor. Tümgeneral rütbesinde üç birim başkanının istifası kendi medya organlarında da-nadir görülür biçimde-tartışılmaya başlandı…

Sebep ve zamanlamalara bizden de katkı olabilir mi!!"