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Gündem MİT'ten bir operasyon daha! O terörist paketlenip Türkiye'ye getirildi
Gündem

MİT'ten bir operasyon daha! O terörist paketlenip Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya, MİT tarafından Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 10:38:00 -
MİT'ten bir operasyon daha! O terörist paketlenip Türkiye'ye getirildi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Edinilen bilgiye göre Çekdar Kaya; PKK/KCK kırsal kadrolarına 2015’te katıldı. 2016’da Kuzey Irak/Gare bölgesinde faaliyet yürüttü.

PKK tarafından 2017’de Sincar’da görevlendirilen Kaya, Sincar’da bulunduğu süre içerisinde PKK/KCK’nın Sincar/Hanesor’daki sözde birliğinde Keskin Nişancı olarak faaliyet gösterdi. Son olarak PKK’nın Sincar Lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Atalarımız meşhur lafıdır "Hırsız içerdeyse kapı kilit tutmazmış" hırsız fetöcüler yok oldu başarı geldi eh bizde devamını dileyelim ve emeği geçenlere de teşekkür edelim.

yaşar sulu

RABBIM MAHCUB ETMESİN BAŞARILARINI DAİM EYLESİN.
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