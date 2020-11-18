Mitsubishi Electric’ten akıllı fabrikalar için yapay zeka teknolojili yeni ürün

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, akıllı fabrikaların ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zeka destekli yeni bir inverter serisi geliştirdiğini duyurdu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni FR-E800 inverter serisi, opsiyonel kartlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak çoklu network özelliği sayesinde yüksek düzeyde esneklik sunuyor. Yeni inverter serisinde, CC-Link IE Zamana Duyarlı Ağ (Time Sensitive Networking-TSN) dâhil olmak üzere endüstriyel ethernet ağları standart olarak destekleniyor. Aynı zamanda hat, halka ve yıldız topolojilerini destekleyen iki ethernet portuyla ağ esnekliği de artırılıyor.

Kestirimci bakımı bir üst düzeye taşıyan yeni FR-E800 inverter serisi, sektörde bir ilk olarak korozif gaz ortamı algılama devresine sahip. Mitsubishi Electric'in yapay zeka (Al) tanı teknolojisiyle birlikte arızaların nedenlerinin uzmanlık gerektirmeden erken bir aşamada tespit edilerek çözülmesini sağlayan FR-E800 serisi, makine duruş sürelerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

FR-E800 inverter, güvenlik ve üretkenliğin devamı için SIL2/PLd ve SIL3/PLe güvenlik düzeylerine ulaşıyor. Enkodere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak güvenlik özelliğini standart olarak sağlayan ürün, “Güvenli Tork Durdurma” (STO), “Güvenli Durdurma 1” (SS1), "Güvenli Fren Kontrolü"(SBC) ve “Güvenli Hız Takibi” (SSM) fonksiyonlarına sahip bulunuyor.

Ürünün geliştirilmiş ve özelleştirilmiş kontrolü, FR-Konfigüratör2 yazılımıyla yapılandırılan yerleşik PLC fonksiyonuyla sağlanıyor. Birden fazla inverter tek bir noktadan kontrol edildiği için harici PLC maliyeti ortadan kalkıyor. FR-E800’ün autotuning özelliği, Yüzey Kalıcı Mıknatıslı (SPM) ve Dahili Kalıcı Mıknatıslı (IPM) motorlar için kullanılabilir, gelecekte senkron relüktans motorlarda da kullanılabilir olacak ve böylece yedek parça stoğunu azaltarak maksimum esneklik sunuyor. Bu yeni ürünle kapalı devre vektör kontrolü (enkoderli), gerçek sensörsüz vektör kontrolü (enkodersiz) ve sensörsüz pozisyonlama kontrol modları destekleniyor.

FR-E800 inverter serisi, uygulama çeşitliliği için ölçeklenebilir gücüyle 0,1 kW ile 7,5 kW arası çıkışa sahipken gelecekte 22 kW (ND) / 30 kW (LD)’a kadar çıkış gücü imkânı sunuyor. Aynı zamanda 200 V (monofaze ve trifaze), 400 V ve 575 V trifaze desteği de sağlıyor.