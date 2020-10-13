Mitsubishi Electric'den kontrol odalarına düşük maliyetli ekran yazılımı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol odası videowall sistemleri için tasarlanan S-SF yazılım paketiyle verimliliği ve esnekliği artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, görsel veri sistemleri alanındaki inovatif teknolojileriyle dikkat çeken Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol odası videowall sistemleri için tasarladığı S-SF yazılım paketiyle öne çıkıyor.

Videowall ekran sistemlerinin ağ tabanlı olarak daha verimli ve daha büyük ölçeklenebilirlikle çalışmasını sağlayan S-SF yazılım paketi, etkili kontrol odası operasyonları için daha esnek karar verme ortamları tasarlamayı mümkün hale getiriyor.

Birden fazla bilgisayara kurularak ekranların kontrolüne imkan tanıyan S-SF yazılım mimarisiyle kontrol odası video duvarları artık geleneksel bir videowall kontrol cihazına gerek duymuyor.

Günümüzde komuta ve kontrol tesislerindeki veri kaynaklarının ve ağa bağlı cihazların çoğalması karmaşık ve hızlı değişen koşulları beraberinde getiriyor.

Bu noktada gelecekteki gereksinimlere uyum sağlayabilecek kadar esnek ve çok yönlü bir görüntü yönetim sisteminin tasarlanması ve sürdürülmesi gittikçe daha önemli hale geliyor.

LED ekran teknolojisi alanındaki köklü deneyimi ışığında inovatif ürünler geliştiren 99 yıllık teknoloji devi Mitsubishi Electric, tasarladığı S-SF yazılım paketiyle videowall ekran sistemlerinin daha verimli ve daha büyük ölçeklenebilirlikle çalışmasına imkan tanıyor.





- S-SF yazılım paketi, özel donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor





Daha etkili komuta ve kontrol odası operasyonları için daha verimli ve daha esnek karar verme ortamları tasarlamayı mümkün hale getiren Mitsubishi Electric S-SF yazılım paketi, bu sayede kontrol odası video duvarları için özel ekran duvar işlemcisi ve özel donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Tamamen Ethernet IP üzerinde çalışan, daha güvenilir ve düşük maliyetli bir sisteme imkan tanıyan S-SF yazılım paketi, bakır görüntü kablolarının mesafe limitlerini ve aşırı yüksek fiber görüntü kablosu maliyetlerini ortadan kaldırmasıyla da dikkati çekiyor.

Oturum açan kullanıcılar arasında mesajlaşmaya imkan tanıyan S-SF sistemi, bu mesajlaşma metin içeriğinin yanı sıra kaynakların da paylaşılmasına izin veriyor.

Süpervizör, operatörün mesaj ekinde ilettiği kaynağı kendi bilgisayarında açtıktan sonra önemli görürse tek tıklamayla videowall üzerine yansıtabiliyor ve aynı zamanda kritik ortamlarda karar süresini kısaltıyor.

Operatörler, uzaktan kontrol özelliğiyle sistem odasında bulunan kaynak bilgisayarlarına erişerek istediği uygulamaları yönetebiliyor.

Mitsubishi Electric'in S-SF paketinde bulunan uygulama sunucusu yazılımı, geleneksel sistemlerdeki gibi bilgisayarın masaüstü görüntüsü yerine bilgisayarda çalışan uygulamaları aktarıyor.

Bilgisayarlarında çalışan çoklu uygulamaları bağımsız pencereler halinde görüntüleyebilen operatörler, aynı zamanda rutin çalışmalarına devam edebiliyor. Bu teknoloji sayesinde işletmenin ihtiyaç duyduğu iş istasyonu sayısı düşerken toplam sahip olma maliyetinde ciddi avantajlar sağlanıyor.