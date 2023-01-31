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Dünya Miçotakis yine çamura yattı: Savaştan değil Türk...
Dünya

Miçotakis yine çamura yattı: Savaştan değil Türk...

Her fırsatta Türkiye'ye iftira atan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Savaş'tan korkmadığını belirterek, Türkiye'ye saldırganlık iftirası attı.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 21:51:00 - 2023-01-31 21:54:16
Miçotakis yine çamura yattı: Savaştan değil Türk...

Yunanistan Başbakanı, Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını Türkiye'ye karşı savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek reddetti.

Yunanistan Başbakanı, Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını Türkiye'ye karşı savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek reddetti. Mitsotakis, savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ettiğini söyledi. Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarının sevkiyatıyla ilgili tartışmalar sürerken Yunanistan, Türkiye'yi gerekçe göstererek Ukrayna'ya söz konusu tankları vermeyeceklerini söyledi.

Japonya ziyareti sırasında medya kuruluşu Nikkei Asia'ya bir mülakat veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, " Ukrayna'ya zırhlı araçlar gibi önemli askeri destek sağlıyoruz ama Leopard 2'leri vermeyeceğiz. Çok basit bir nedenden dolayı. Çünkü onlar bizim kendi savunma stratejimiz için son derece gerekli. Şimdiye kadar hep söyledik: Ukrayna'ya destek olmak istiyoruz ama kendi savunmamız pahasına değil" diye konuştu.

Avrupa'da en fazla Leopard Yunanistan'da

Yunanistan, 350 adet Leopard 2 ve 500 adet Leopard 1 ile Avrupa'da en fazla Leopard tankına sahip ülke konumunda. Atina daha önce, elindeki Rus yapımı S-300 füze savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesine yönelik taleplere de Türkiye'den gelen tehditleri gerekçe göstererek ret yanıtı vermişti.

Mitsotakis, Nikkei'ye verdiği mülakatta Türkiye'nin Ukrayna politikasını da eleştirdi ve Ankara'yı "Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamak, Rusya ile özel ekonomik ilişkilerden büyük faydalar sağlamak ve savaşta tarafsız kalmakla" suçladı. Türkiye'nin tutumunun "NATO'nun pek çok üyesinde hayal kırıklığı ve huzursuzluk yarattığını" savunan Yunanistan Başbakanı, "NATO gibi aynı zamanda bir değerler ittifakı olan bir ittifakın üyesiyseniz tarafsız kalamazsınız" dedi.

"Türkiye ile çatışma olasılığından endişelenmiyorum"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklere de değinen Mitsotakis sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile bir çatışma olasılığından endişe etmiyorum. Ancak endişe ettiğim şey, Türk dış politikasının son birkaç yıldır daha revizyonist ve daha saldırgan bir hale gelmesi. Bu durumun, Ukrayna'daki uluslararası hukuk ihlaliyle uğraştığımız bir döneme denk gelmesinin uygunsuz olduğunu düşünüyorum."

Mitsotakis, "Türkiye tarafında görüp duyduklarınızın pek çoğu seçim öncesi söylemi. Ama tüm bu savaş çığırtkanlığının Türk kamuoyunu zehirlemesinden endişe ediyorum" diye konuştu.

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