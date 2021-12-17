  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT ve Emniyet'ten terör operasyonu! 1 gözaltı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten terör operasyonu! 1 gözaltı

Manisa-Turgutlu'da, MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 20:21:00 -
MİT ve Emniyet'ten terör operasyonu! 1 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.A.'nın Turgutlu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan Z.A.'nın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay