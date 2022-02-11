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Gündem MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DAEŞ'in sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DAEŞ'in sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü DAEŞ'in sözde askeri grup sorumlularından Tunus uyruklu Abu K. İstanbul'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 17:39:00 -
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! DAEŞ'in sözde askeri grup sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde birçok askeri gruba liderlik yapan Ali Altaweel kod adlı Tunus uyruklu Abu K'nın İstanbul’da olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, 22 Ocak'ta düzenledikleri operasyonda şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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