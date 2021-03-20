  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Ankara'da yakalandı
Gündem

MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Ankara'da yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan eski Danıştay Üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar imamı Kasım Davas, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonu sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 12:59:00 -
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün kritik ismi Ankara'da yakalandı

Firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kuran Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yaptıkları koordineli çalışma sonrasında FETÖ üyesi eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde lüks bir sitede saklandığını tespit edildi.

Adresi belirledikten sonra polis ekipleri baskın yaptığı sırada, Davas, arabayla kaçmaya çalıştı.

8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

Sitenin girişinde polis ekipleri tarafından yakalanan Kasım Davas gözaltına aldı.

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık ifadesinde "Kasım Davas'ın Trabzon ilindeki hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiğini "anlatmıştı.

Trabzon Yargı ve Kaymakamlar imamı olan Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur
Dünya

Türkiye’ye skandal tehdit: Ciddi sonuçlar olur

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davaya ilişkin haddini aşan ifadeler kullandı..
Komşuda Rusya depremi!
Dünya

Komşuda Rusya depremi!

Bulgaristan'da Rusya adına casusluk yapan bazı kişiler yakalandı. 6 Bulgar vatandaşının gözaltına alındığı bildirilirken operasyonların süre..
İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar
Gündem

İki isim merkeze alındı! Erdoğan'dan kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay