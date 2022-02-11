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Gündem MİT ve emniyetten başarılı operasyon! 30 adet geçirildi
Gündem

MİT ve emniyetten başarılı operasyon! 30 adet geçirildi

Van'da MİT ve emniyet ekiplerince yürütülen ortak operasyonda 30 adet sahte belge ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 09:01:00 - 2022-02-11 09:07:22
MİT ve emniyetten başarılı operasyon! 30 adet geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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