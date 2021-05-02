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Gündem MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme
Gündem

MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme

Terör örgütü DAEŞ'in elebaşı Ebu Bekir El- Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen terörist, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonu ile İstanbul'da yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 18:19:00 -
MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen terör örgütü DAEŞ'in elebaşısı Ebu Bekir El-Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen, örgütün sözde “askeri kanat sorumlusu” ‘Basim' kod adlı Afganistan uyruklu terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da enselendi.

MİT, örgütteki çözülmenin ardından kayıplara karışan DAEŞ’in sözde ‘Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri’nin, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiğini tespit etti.

MİT ve terörle mücadele şubesi ekpileri tarafından Ataşehir'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan terörist Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulandı.

Zanlı savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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