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MİT tırlarını durduran FETÖ'cüler "operasyonel hat" kullanmış

MİT tırlarını durduran bazı FETÖ mensuplarının, örgüt tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat"ları kullandığı ortaya çıktı

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
MİT tırlarını durduran FETÖ'cüler "operasyonel hat" kullanmış

ANKARA (AA) - MİT tırlarını durduran bazı FETÖ mensuplarının, örgüt tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat"ları kullandığı belirlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT tırlarının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara göre, MİT tırlarını durduran bazı sanıklar "operasyonel" olarak adlandırılan cep telefonu hatlarını kullandı.

Başka kişiler adına kayıtlı cep telefonu hatları örgüt tarafından temin edilerek belirlenen mensuplarına dağıtıldı. Örgüt üyeleri, bu hatlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurdu.

Operasyonel hat kullananlar arasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda örgüt tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı.

Celepoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT tırlarının durdurulmasının ardından da bağlı olduğu örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece'yi, FETÖ'nün operasyonel hattıyla aradı. Celepoğlu, MİT tırlarıyla ilgili bilgiyi bu hat üzerinden örgüt imamına iletti.



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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
  1. FETÖ
  2. MİT tırları
  3. operasyonel hat

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