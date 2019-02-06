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MİT TIR'ları davasında yeni gelişme! Dündar'ın dosyası ayrıldı

MİT TIR'ları davasında'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla yargılanan Can Dündar'ın dosyası ayrıldı. Mahkeme, Dündar hakkındaki tüm yargılamaların başka bir dosyada birleştirilmesine karar verdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
MİT TIR'ları davasında yeni gelişme! Dündar'ın dosyası ayrıldı

MİT tırları davasında Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ile 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla yargılanan gazeteci Can Dündar'ın dosyası ayrıldı.

Gazeteciler Erdem Gül ve Can Dündar ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla yargılandıkları MİT TIR'ları davasının 9. duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü. Gül, Dündar ve Berberoğlu'nun avukatlarının katıldığı duruşmada Erdem Gül hazır bulundu.

Mahkeme, yeniden seçilmeden önce dokunulmazlığının 'münferit bir parlamento kararı' ile kaldırılmadığından Berberoğlu'nun yeni bir dokunulmazlık korumasına kavuşamayacağı kanaatiyle durma talebini reddetti.

Dündar'ın dosyası ayrıldı

Evrensel'in aktardığı habere göre, Gül ve Dündar'ın avukatları son savunmalarını yapmak için mahkemeden süre talep etti. Berberoğlu'nun avukatları ise daha önce mahkemeye bildirdikleri tanıkların dinlenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yargılamanın geldiği aşama itibariyle tanık dinlemenin hukuki bir menfaat yaratmayacağını belirterek talebi reddetti. Dündar'ın dosyasını mevcut dosyadan ayıran mahkeme, Dündar hakkındaki tüm yargılamaların başka bir dosyada birleştirilmesine karar verdi.

Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi

Esasa ilişkin süre talebini kabul eden mahkeme bir sonraki duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'a, Suriye'ye giden MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin 'gizli belge ve bilgileri açıklamak' suçundan yargılandığı davada, 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Kararı bozan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:23
  1. İstanbul
  2. MİT tırları davası
  3. Can Dündar

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