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Gündem ‘MİT TIR’ı hainlerine FETÖ’den tam destek
Gündem

‘MİT TIR’ı hainlerine FETÖ’den tam destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki jandarmalardan sorumlu sözde "imamı"nın evinin çöpünde ele geçirilen ve örgüt hakkında önemli bilgilerin deşifre edildiği hafıza kartında ismi bulunan Gaziantep'teki "mahrem imam" hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün MİT tırları kumpasında görev alan mensuplarına maddi destek sağladığına ilişkin bilgiler yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:54:00 -
‘MİT TIR’ı hainlerine FETÖ’den tam destek

FETÖ'nün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı", "Zeynel", "Latif" ve "Fatih" kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programlar, MİT ve Emniyetin uzman ekiplerince deşifre edildi.

İddianamede kumpasta yer alan hainlere verilen destekler şu şekilde anlatıldı:, “Sivil mahrem örgüt yöneticilerinin muhasebe giderlerinin kaydedildiği veri tabanı dosyasında, MİT tırları soruşturması kapsamında açığa alınan ya da soruşturma geçiren örgüt mensubu jandarma personeline maddi yardımda bulunulduğu, avukat ücreti ödendiği ve birtakım harcamaların yapıldığına dair jandarma mahrem sorumlularca tutulan notların olduğu görülmüştür.”

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