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Gündem MiT, sözde üst düzey bir teröristi daha sarı torbaya koydu
Gündem

MiT, sözde üst düzey bir teröristi daha sarı torbaya koydu

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç, düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 09:45:00 -
MiT, sözde üst düzey bir teröristi daha sarı torbaya koydu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, geçmişte Ağrı, Kars, Van, Bingöl, ve Bitlis kırsalında terör örgütü adına faaliyet gösteren ve çok sayıda terör eyleminde bizzat yer alan terörist Tekintanğaç'ın bulunduğu yer güvenlik güçlerince tespit edildi.

Terör örgütü PKK'nın kuluçka merkezine dönüşen ve sınır hattında örgüt mensuplarının zaman zaman terör eylemi yaptığı Aynularab'ın sözde eyalet sorumlusu Tekintanğaç, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

ayn-el Arap i ayn-el ABD /coni yaptirmayacagiz....2.israili kurdurmayacagiz

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