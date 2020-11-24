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Gündem MİT peşlerini bırakmıyor! Hizret Çalkın öldürüldü
Gündem

MİT peşlerini bırakmıyor! Hizret Çalkın öldürüldü

MİT tarafından adım adım izlenen, gri kategoride aranan PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:32:00 -
MİT peşlerini bırakmıyor! Hizret Çalkın öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak ve Suriye arasındaki terörist sevklerini koordine eden kurye sorumlusu PKK’lı Dılhaz kod adlı Hizret Çalkın'ın bir toplantıya katılacağı istihbaratını elde etti. Çalkın, MİT’in saha ajanları tarafından sıkı takibe alındı. PKK’lı terörist toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlendi, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi. PKK’lı teröristlerin toplantısı sırasında operasyon düzenledi. Hizret Çalkın ve yanındaki teröristler nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

2011 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan Çalkın, 2014 yılına kadar Türkiye’de faaliyet gösterdi. Ardından Suriye’ye kaçtı. Suriye’de Ayn El Arap’ta PKK/KCK saflarında yer aldı. 2017’ye kadar Resulayn’da bulunan sözde Ağır Silahlar Taburu'nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın çalıştı. 2019’da Irak alanına geçen Çalkın, Irak’tan Suriye’ye terörist aktarımlarını organize etti.

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