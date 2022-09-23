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Gündem MİT paketleyip getirdi! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Türkiye'de
Gündem

MİT paketleyip getirdi! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Türkiye'de

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu 2 terörist, MİT tarafından yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 10:31:00 -
MİT paketleyip getirdi! Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Türkiye'de

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Tunceli'de 7, Ağrı'da ise 2 askerin şehit olduğu saldırıların failleri arasında olan kırmızı bültenle aranan Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta PKK'dan sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüseyin Yıldırım'ı sınırda yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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