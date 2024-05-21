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Gündem MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı
Gündem

MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

Yeniakit Publisher
2024-05-21 21:21:00 -
MİT örnek kriptoloji soruları yayımladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi üzerinden kriptoloji soruları yayımladı.

İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.


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