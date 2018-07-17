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MİT operasyonları Fetullah Gülen’i fena korkuttu!

MİT’in yurtdışında düzenlediği operasyonlarla firari FETÖ'cüleri paketlemesi Fetullah Gülen’i korkuttu. Gülen yayınladığı son videosunda örgüt üyelerini MİT'e karşı uyardı.

17 Temmuz 2018 Salı 20:44
MİT operasyonları Fetullah Gülen’i fena korkuttu!

MİT'in yurtdışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar ABD'deki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i korkuttu. FETÖ elebaşı 16 Temmuz 2018 günü yayımlanan videosundan firari örgüt üyelerini MİT'e karşı uyardı. FETÖ elebaşı firari örgüt üyelerine "Ulu orta dolaşmayın" çağrısı yaptı. "Derdest etmiş, götürmüşler ise onun için bir şey yapamazsınız.” diyen elebaşı “Ama yakalanmamış, ayrılmışsanız şayet işlerini kolaylaştırma adına bir yerde ulu orta dolaşmamanız lazımdır" ifadelerinin kullandı.

MİT'in son dönemde gerçekleştirdiği yurtdışı operasyonlarının ardından paniğe kapılan Gülen, "Eşkıya arabayı yanaştırır, kaçırır sizi. Ali Baba’nın kırk haramileri her yerde dolaşıyorlar" dedi.

MİT'İN SES GETİREN OPERASYONLARI

MİT, 12 Temmuz 2018'de terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey teröristi yurt dışından Türkiye'ye getirmişti. Bu kapsamda, FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'dan, Salih Zeki Yiğit ise Ukrayna'dan İstanbul'a getirilmişti. 14 Temmuz tarihinde ise FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Öte yandan MİT, 29 Mart 2018'de örgütün Balkan yapılanması kapsamında 6 FETÖ üyesini Kosova'dan, 10 Nisan 2018'de ise üç örgüt mensubunu Gabon'dan Türkiye'ye getirmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 20:44
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Fetullah Gülen
  4. FETÖ
  5. ABD

YORUM YAZ

  • MesutMesut12 dk önce
    Paketleyip getirilebilenleri getirsinler. Getirilemeyenleride orda infaz etsinler. Önce idam edelim sonra mahkemesini yaparız.
  • korkma titre korkma titre 8 dk önce
    katil hirsiz asagilik serefsiz munafik
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