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Aktüel MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa
Aktüel

MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa

Mütalaada, 8 sanığın ayrı ayrı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" ve "2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi - Sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutukluluk halinin devamı istendi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:04:03 -
MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında mütalaa

İSTANBUL (AA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 1'i firari 8 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların ayrı ayrı "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" ve "2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısı, celse arasında davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Savcılık mütalaasında, tutuklu sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç ile tutuksuz sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Eren Ekinci ile firari sanık Erk Acarer'in, üzerine atılı MİT mensubu olan şehitlerin kimlik bilgilerini ve dolayısıyla da ailelerinin kimlik bilgilerini, çalıştıkları görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayımlamak, yaymak ve açıklamak suretiyle "2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu"nun 27/3. fıkrasında tanımlanan suç ile TCK'nın 329. maddesinde tanımlanan "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçlarını işledikleri belirtildi.

Sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı 8 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç da tutukluluk halinin devamına, sanık Erk Acarer'in ise firari olması nedeniyle savunması henüz alınamadığından dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep edildi.


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