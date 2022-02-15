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Medya MİT mensubunun kimliğini ifşa edene ince ders! Ahlak polisi cezaevine götürdü!
Medya

MİT mensubunun kimliğini ifşa edene ince ders! Ahlak polisi cezaevine götürdü!

MİT şehidinin gizli bilgilerini ifşa eden CHP’li Bektaş Kılınç’ın kızı Oda TV muhabiri Hülya Kılınç’ı cezaevine ahlak polisi götürerek ince bir ders verdi. ‘Ahlak Masası’ yelekli polisin götürmesinden bir ders çıkarıp çıkarmayacakları ayrıca merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:37:00 -
MİT mensubunun kimliğini ifşa edene ince ders! Ahlak polisi cezaevine götürdü!

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenaze töreni görüntülerini yayınlayan Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç gözaltına alınarak bugün cezaevine gönderildi. 

Ahlak dersi verildi!

Cezası kesinleşen isimlerden Hülya Kılınç Manisa’da ‘yakalama’ ve ‘teslim etme’ için ahlak masasından bir kadın polis memuru görevlendirildi. MİT mensubuna yönelik haberler nedeniyle ceza alan Hülya Kılınç’ böylece ‘ahlak’ dersi verilmiş oldu.  

İşte o ders niteliğindeki fotoğraf:

 

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