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MİT kapatılacak mı? MİT'in yerine hangi kurum gelecek?

Milli İstihbarat Teşkilatı kapatılcak mı? sorusu günün en çok merak edilen konuların başında geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbarat ve Emniyet İstihbarat birimleriyle ilgili köşesine taşıdığı yazı sonrası MİT kapatılacak mı? İstihbarat birimleri kapatılıyor mu? sorusu sorulmaya başlandı?

19 Ocak 2019 Cumartesi 14:37
MİT kapatılacak mı? MİT'in yerine hangi kurum gelecek?

Milli İstihbarat Teşkilatı kapatılcak mı? sorusu günün en çok merak edilen konuların başında geldi. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbarat ve Emniyet İstihbarat birimleriyle ilgili köşesine taşıdığı yazı sonrası MİT kapatılacak mı? İstihbarat birimleri kapatılıyor mu? sorusu sorulmaya başlandı?

İstihbarat birimlerine ilişkin son dakika iddiası HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık mı gelecek" başlığıyla bir yazı yayımladı. Altaylı, Ankara'da, özellikle AK parti çevrelerinde, yerel seçimlerden sonra 'Yeni bir bakanlık' kurulacağı yolunda ciddi iddiaların dolaştığını belirtti. Fatih Altaylı, "Bu yüzden de seçimlerin hemen ardından "Güvenlik bürokrasisinin" yeniden yapılandırılacağı iddia ediliyor. Buna çözüm olarak da, Türkiye'de istihbarat toplamakla görevli tüm kurumların tek bir çatı altında toplanması planlanmış. Seçimlerden sonra Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay İstihbarat ve Emniyet İstihbarat tek bir çatı altında toplanacak ve Beştepe'de birleştirilecek." iddiasında bulundu. Altaylı, bu birleşme ise Güvenlik Bakanlığı çatısı altında olacağını yazdı. 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 14:37
  1. Ankara
  2. MİT kapatılacak mı?
  3. MİT'in yerine hangi kurum gelecek?
  4. Genelkurmay İstihbarat
  5. Emniyet İstihbarat
  6. Fatih altaylı mit

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