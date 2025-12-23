MİT İsrail'in kolunu kesti!

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), IŞİD’in Horasan Vilayeti (ISKP) yapılanması içerisinde yönetici konumda bulunan ve örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Yahya kod adlı Mehmet Gören’i, Afganistan–Pakistan hattında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonun, Suriye’nin kuzeyine yönelik planlanan olası askeri harekât öncesinde, Türkiye’ye dönük terör eylemi hazırlıklarına karşı kritik bir adım olduğu değerlendiriliyor.

“Yılbaşında eylem hazırlığı biliniyordu”

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, MİT’in bu hamlesinin, DAEŞ’in yılbaşı döneminde Türkiye’de eylem planladığına dair istihbarat bilgileriyle bağlantılı olduğunu belirterek, operasyonun önemine dikkat çekti. Kamacı, söz konusu tehdidin özellikle İsrail destekli unsurlar üzerinden Türkiye içine taşınmak istendiğini ifade etti.

“Operasyonlar genişleyebilir”

Kamacı’ya göre, yakalanan ISKP yöneticisiyle sınırlı kalmayan bir süreç yaşanıyor. Bölgedeki gelişmeler, operasyonların ilerleyen günlerde daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.

PYD/YPG hücrelerine dikkat çekti

Yazısında PYD/YPG’nin Türkiye içerisindeki Mossad bağlantılı hücrelerine de dikkat çeken Kamacı, bu yapıların, Suriye’nin kuzeyine yönelik olası bir operasyonla birlikte aktif hale gelebileceğini öne sürdü. Kamacı, iç cepheye dönük provokasyon girişimlerine karşı başta MİT olmak üzere tüm güvenlik birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu vurguladı.

“Devlet gerekli hazırlığı yaptı”

Türkiye’nin içeride hedef alınmak istendiğini belirten Kamacı, devletin bu tür girişimlere karşı hazırlıklı olduğunu ve gereken adımların atılacağını ifade etti. Vatandaşlara da sağduyu çağrısında bulunan Kamacı, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

“İstihbarat savaşları dönemi”

Bölgede açık bir istihbarat savaşı yaşandığını kaydeden Kamacı, Türkiye’nin güçlü istihbarat altyapısı ve bölgedeki derin bağlantıları sayesinde süreci yakından ve etkin biçimde yönettiğini belirtti. Bu gelişmelerin, bölgedeki dengeleri ciddi şekilde etkileyeceği değerlendirmesinde bulundu.