  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı
Gündem

MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 10:06:00 -
MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

MİT ile Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin yürüttükleri istihbarat ve risk analiz çalışmaları sonucunda, DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 zanlı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, sabah erken saatlerde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılardan bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları da öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay