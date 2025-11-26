  • İSTANBUL
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Kahire'de kritik Gazze görüşmesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçişi görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile Kahire'de bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki insani ateşkesin ikinci aşamasına geçişi sağlamaya yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor.

İbrahim Kalın, bugün arabulucu ve garantörler olarak Mısır’ın başkenti Kahire’de önemli bir üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye Kalın'ın yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat katıldı.

 

Gündem: Ateşkesin İkinci Aşaması ve İhlaller

 

Görüşmede ele alınan temel konular şunlar oldu:

  • Gazze Şeridi’nde İsrail'in artan ihlallerine karşı durulması.

  • Ateşkes anlaşmasında ikinci aşamaya geçişin sağlanması.

  • ABD ile iş birliği içerisinde ortak çabaların yoğunlaştırılması.

 

Koordinasyon ve İş Birliği Mutabakatı

 

Toplantıda, ateşkesin devamlılığını sağlamak ve ihlallerin önlenmesi için her tür engelin bertaraf edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bu amaçla, Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi (CMCC) ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmeye devam edilmesi noktasında anlaşma sağlandı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altı çizildi.

 

