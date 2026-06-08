  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’i germekte ısrarcı! Özel’den paralel toplantı planı Özkök'ün Akbil örneği "işkence" gerçeği ile çöp oldu Hani 'AK Partili olunca mahkemeler dokunmuyor'du! AK Partili Belediye Başkanı’na hapis cezası! Karar müftülükten döndü! Camide tartışma çıkaran futbol etkinliği... Küstah siyoniste ağzının payını verdi: Kudüs davamızdan asla taviz vermeyiz! Kılıçdaroğlu’na Ferdi Zeyrek önerisi “Ölümü şüpheli, araştırılsın” Buca Belediye Başkan Vekili için Meclis oylaması Seçim tarihi belli oldu Kuduz köpeğin ipini şimdi kendi de tutamıyor! Haydut Trump’tan İsrail’e ‘dur’ mesajı Özgür Özel bu mitingten sadece 2 oy almış. Öyleyse bu kalabalık ne? Küfürbaz Fatih yine ağzını bozdu: Hadi lan ordan! Cahil, ezik, seni...
Gündem MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de
Gündem

MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
MİT Başkanı İbrahim Kalın Gazze’de ateşkes için Kahire’de

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de bir araya gelen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı. Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı Kalın’ın yanı sıra Mısır ve Katar’dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Kahire’de düzenlenen görüşmelerde Filistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kahire'de bir araya gelen taraflar ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla "yol haritası" niteliğinde bir taslak üzerinde çalıştı.

Görüşmelere Türkiye adına MİT Başkanı Kalın’ın yanı sıra Mısır ve Katar’dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcileri katıldı.

Tarafların, sürecin ilerletilmesine yönelik değerlendirmeleri genel olarak "yapıcı bir atmosferde" ele aldığı belirtildi.

Görüşmelerde, ateşkesin ilk aşamasına ilişkin yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alındı.

Gazze’nin yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmiş, ilk aşamada esir takası, insani yardım girişinin artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Filistinli kaynaklar ise İsrail’in anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri tam yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü belirtiyor.

Anlaşmanın ikinci aşamasında Gazze’nin yönetimi, yeniden imar, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail’in çekilmesi ve bazı siyasi-güvenlik düzenlemelerinin ele alınması öngörülüyorFilistinli gruplar ile garantör ülkelerin temsilcileri, ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin temaslara Kahire’de dün başlamıştı.

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23