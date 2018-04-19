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MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye çıkacaklar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Afrika'da enselenen FETÖ'cüler Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:36
MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye çıkacaklar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın, savcılığa ifade verme işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, ifadelerini aldığı şüphelileri, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Şüphelilerin hakimlik sorgusu bekleniyor.

GABON'DA PAKETLENMİŞLERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Orta Afrika ülkesi Gabon yapılanması içinde yer aldığı tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in 10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:36
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