MİT, 160 kilometre derinlikte vurdu
MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Başarılarıyla dikkat çeken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ta nokta bir operasyon daha düzenledi.
MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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