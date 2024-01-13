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Gündem MİT, 160 kilometre derinlikte vurdu
Gündem

MİT, 160 kilometre derinlikte vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-13 10:05:00 -
MİT, 160 kilometre derinlikte vurdu

MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Başarılarıyla dikkat çeken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ta nokta bir operasyon daha düzenledi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Yorumlar

İsa

Bu çok güzeldir, acaba İsraile ne zaman böyle vurmak olacak?
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