Misyonerler Kudüs'e girmeye başladı

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında ABD Başkanı Donald Trump Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdı ve büyükelçiliği resmen Kudüs'e taşıdı. Başkan Trump'ın ''Yüzyılın anlaşması'' ile Filistin-İsrail sorununu bitireceği iddia edilen adımları İsrail'in bölgede daha fazla genişlemesini sağlarken, Hristiyan misyonerlerin hareketliliği hızlandı.

Beyaz Ev'in evanjelist yönetiminin gücünü arkasına alan Hristiyan misyoner grup olan ve Vatikan tarafından desteklenen ''Kutsal Topraklar Koordinasyon Grubu'' yüzlerce üyesini Kudüs'e gönderdi.

20 yıldan fazla bir süredir Kutsal Topraklar Koordinasyon Grubu, bu bölgeyi ziyaret ederek, ''Hristiyanların karşılaştığı zorluklara ışık tutmak ve onlara yalnız olmadıklarını ve unutulmadıklarını söylemek için ziyaret ediyor.'' Bu yıl Piskoposlar Hayfa kentinde bulunuyor ve yerel siyasetçilerle toplantıların yanı sıra Hıristiyanlar okuluna ve hastanelerine yapılan ziyaretlerin yanı sıra inançlar arası karşılaşmalara da katılıyorlar.

Kutsal Topraklar Koordinasyon Grubu başkanı Bishop Declan Lang, yıllar boyunca burada ziyaretleri sırasında kaydettiği değişiklikler hakkında sorular sorduğunu belirterek, “Bence olumlu değişiklikler ve değişimler olmaya devam ediyor, eğitim ve sağlık hizmetlerinde insanlar tarafından yapılan çalışmalar… çok etkileyici bir umut işareti. Sanırım hayal kırıklığı, yine de siyasi bir kilitlenme olduğu ve hala Arap topluluğu ile İsrailli veya Yahudi topluluğu arasındaki farklı topluluklar arasında hala çok fazla güvensizlik olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

Fakat tüm bu ziyaretler İsrail din adamları ve devlet kadrosu tarafından hoş karşılanmıyor. Temmuz 2018'de İsrail meclisi tarafından kabul edilen ''Yahudi ulus devlet yasası'' Hristiyan misyonerlerin en büyük engelli olarak görülüyor.

Yasaya göre; Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir, İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır, dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır, Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır ve İsrail'in başkenti Kudüs'tür.

Kaynak: Bıshops