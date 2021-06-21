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Gündem Mısırlı mazlumun çilesi bitmiyor
Gündem

Mısırlı mazlumun çilesi bitmiyor

Müslüman Kardeşler’e yönelik idamları devam eden Firavun Sisi’nin ‘kalemi kırdığı’ mazlumlar arasında yer alan ve Türkiye’de hayata tutunmaya çalışan İhvan üyesi Amr Okasha’nın problemi her geçen gün büyüyor. Türkiye’de evlenen ve iki evladı olan Okasha’nın vatandaşlık başvurusu 2 yıldır sonuçlanmadı. Pasaport süresi dolan, oturum izni biten, hastaneye bile gidemeyecek duruma gelen Okasha, eşi ve evlatlarından koparılmamak için son çare olarak vatansız ve pasaportu olmayanlara verilen insani ikamete yaptığı başvurusuna cevap bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 11:28:00 - 2021-06-21 12:38:53
Mısırlı mazlumun çilesi bitmiyor

 Yavuz Selim  İstanbul 

Mısır’da darbeyle iktidarı ele geçiren Abdülfettah Sisi rejiminin zulmüne maruz kalarak Türkiye’ye gelen Müslüman Kardeşler üyelerinden Amr Ahmed Abdelaty Okasha’nın gazetemizin haberleriyle Mısır’a iadesi durdurulsa da ikamet izni bittiği ve vatandaşlık başvurusu sonuçlanmadığı için problemleri her geçen gün büyüyor.

Türkiye vatandaşı Sevgi Okasha ile kurduğu evlilik dolayısıyla iki evladı olmasına rağmen ‘evlilik yoluyla vatandaşlık’ başvurusunun Göç İdaresi Müdürlüğü’nde 2 yıldır neticelenmediğini söyleyen Amr Okasha, pasaport süresinin dolduğunu, Mısır tarafından bu sürenin uzatılmadığını, oturum izninin de bittiğini ve her an eşi ile evlatlarından koparılma endişesiyle yaşadığını söyledi.

2 yıldır netice yok

Türkiye’ye vizeyle geldiğini ve kaçak olmadığını hatırlatan Okasha “Geldiğim günden beri maddi olarak Türkiye’ye yük olmadım. Kendi işimi yapıyor, ticaretle uğraşıyorum. 2019 tarihinde İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne evlilik yoluyla vatandaşlık için başvurdum. 2 yıl 2 aydır tamamlanamadı. Pasaport sürem 16 Haziran’da bitti. Ailemin yanı sıra iş hayatım da etkileniyor. Bankalar beni muhatap kabul etmiyor. Hastaneye de gidemiyorum. Son çare olarak 5 Mart 2021’de vatansız ve pasaportu olmayanlara verilen insani ikamete başvurdum. 3 hafta önce Göç İdaresi’ne gittiğimizde evrakımızın olmadığını söylediler. Elimizde bulunan başvurduğumuza dair belgeyi de sunduk. Memur ‘İnsani oturum için tekrar evrakları toparlayıp başvuru yapmanız gerekiyor’ dedi. Zoraki olarak 27 Mayıs’ta ikinci başvurumu yaptım” dedi.

Mısır’da hakkında idam kararı verilen ve oradaki aile üyelerine baskı yapıldığını sözlerine ekleyen Amr Okasha, ağabeyi ve ablasının evine sürekli polis baskını düzenlenerek kendisiyle ilgili sorular yöneltildiğini söyledi. Türkiye’de şefkatli bir AK Parti iktidarı bulunduğunu sözlerine ekleyen Okasha, yaşadığı sıkıntının giderilerek ailesiyle endişesiz bir şekilde kucaklaşacağı ve tüm mazlumların refaha ulacaşağı günün hasretini çektiğini söyledi.

Eşi Sevgi Okasha ise, CİMER’e yazdığı 09.02.2021 tarihli dilekçede, “Eşimin gitmesini, evlatlarımın babasız kalmasını istemiyorum. Mazlumların gönlüne taht kurup dualarına misafir olan Sayın Cumhurbaşkanım, sizden yardım talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Firavun’un istediği mazlum oturma izni bekliyor
Firavun’un istediği mazlum oturma izni bekliyor

Aktüel

Firavun’un istediği mazlum oturma izni bekliyor

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

43

bunun gibi milyonlarcası ülkede yokluk sefalet her türlü sorun içindeler kaymakamlar valilikler bunların sorunlarını çözmüyor 600 vekilde yatıyor akıl bile etmiyor işte bu yüzden akpye eleştrilerimi sıraladım illaha söylenmesi lazımki herşeye hatırlasın hiçbir politika mültecilere kalıcı yok aşı oluyorlarmı o bile takip edilmiyor mültecilere yönelik yazıklar olsun ondan sonrada mangalda kül bırakmazsız müslümanız dünyada mültecilere en çok sahip çıkan türklerdir diye dünyaya hava atarsız ama milyonlarca mülteci ülkenin her şehrinde il ilçe perişanlar soran arayan devlet yetkilisi yok ortada hiçbir soruna melhem olmuyorlar duymuyor umursamıyorlar söylenen verilen sözler havada kalıyor ondan sonrada akpye her türlü sorunun çözümü biziz diyor ya peki milyonlarca mülteci afrikadan gelen yabancı öğrencilerin sorunlarına yönelik ne çözümler üretiliyor akp teşkilatları uyuyormu valilikler kaymakamlıklar ne yapıyor cumhurbaşkanlığı saray danışmanları çevresi hiçmi düşünmüyor vicdan yok 50den fazla danışman ne iş yapıyor bunlar haklı sorular değilmidir allah için ülkedeki mültecilerle hiç ilgilenilmiyor onlara ev yurt başlarını sokacak yer yok sağlamıyorlar hastanelere okullara gidemiyorlar devlet niye 90 milyon tektek analiz edecek politikalar mültecilere yönelik niye daha etkin çözümler üretmiyor aşırıtürksever ırkçı partisi mhp neden ülkedeki mültecileri düşünmüyor 50 vekilin bir aylık maaşlarını niye mülteciler için toplayıp ülkedeki mültecilere niye bağışlamıyor diye mhp liderine yönetimine allah için sorun okula gidemiyorlar hastaneye gidemiyorlar evleri işleri yok üniversiteye gidemiyorlar ne olacak ülkedeki mültecilerin durumu diye sorun sayın cumhurbaşkanınaherşey onların ve onlardan öncekilerinin zamanındaki evlilikler gibi asla kolay değildir
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