Mısırlı mazlumun çilesi bitmiyor

Yavuz Selim İstanbul

Mısır’da darbeyle iktidarı ele geçiren Abdülfettah Sisi rejiminin zulmüne maruz kalarak Türkiye’ye gelen Müslüman Kardeşler üyelerinden Amr Ahmed Abdelaty Okasha’nın gazetemizin haberleriyle Mısır’a iadesi durdurulsa da ikamet izni bittiği ve vatandaşlık başvurusu sonuçlanmadığı için problemleri her geçen gün büyüyor.

Türkiye vatandaşı Sevgi Okasha ile kurduğu evlilik dolayısıyla iki evladı olmasına rağmen ‘evlilik yoluyla vatandaşlık’ başvurusunun Göç İdaresi Müdürlüğü’nde 2 yıldır neticelenmediğini söyleyen Amr Okasha, pasaport süresinin dolduğunu, Mısır tarafından bu sürenin uzatılmadığını, oturum izninin de bittiğini ve her an eşi ile evlatlarından koparılma endişesiyle yaşadığını söyledi.

2 yıldır netice yok

Türkiye’ye vizeyle geldiğini ve kaçak olmadığını hatırlatan Okasha “Geldiğim günden beri maddi olarak Türkiye’ye yük olmadım. Kendi işimi yapıyor, ticaretle uğraşıyorum. 2019 tarihinde İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne evlilik yoluyla vatandaşlık için başvurdum. 2 yıl 2 aydır tamamlanamadı. Pasaport sürem 16 Haziran’da bitti. Ailemin yanı sıra iş hayatım da etkileniyor. Bankalar beni muhatap kabul etmiyor. Hastaneye de gidemiyorum. Son çare olarak 5 Mart 2021’de vatansız ve pasaportu olmayanlara verilen insani ikamete başvurdum. 3 hafta önce Göç İdaresi’ne gittiğimizde evrakımızın olmadığını söylediler. Elimizde bulunan başvurduğumuza dair belgeyi de sunduk. Memur ‘İnsani oturum için tekrar evrakları toparlayıp başvuru yapmanız gerekiyor’ dedi. Zoraki olarak 27 Mayıs’ta ikinci başvurumu yaptım” dedi.

Mısır’da hakkında idam kararı verilen ve oradaki aile üyelerine baskı yapıldığını sözlerine ekleyen Amr Okasha, ağabeyi ve ablasının evine sürekli polis baskını düzenlenerek kendisiyle ilgili sorular yöneltildiğini söyledi. Türkiye’de şefkatli bir AK Parti iktidarı bulunduğunu sözlerine ekleyen Okasha, yaşadığı sıkıntının giderilerek ailesiyle endişesiz bir şekilde kucaklaşacağı ve tüm mazlumların refaha ulacaşağı günün hasretini çektiğini söyledi.

Eşi Sevgi Okasha ise, CİMER’e yazdığı 09.02.2021 tarihli dilekçede, “Eşimin gitmesini, evlatlarımın babasız kalmasını istemiyorum. Mazlumların gönlüne taht kurup dualarına misafir olan Sayın Cumhurbaşkanım, sizden yardım talep ediyorum” ifadelerini kullandı.