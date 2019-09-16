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Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı sosyal medya kampanyası

İş adamı Muhammed Ali "Yeter artık ey Sisi" hashtagine 30 milyon Mısırlının destek vermesi durumunda Sisi'den istifa etmesini istedi

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı sosyal medya kampanyası

İSTANBUL (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve generallerini yolsuzluk ve vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcamakla suçlayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Sisi'ye karşı sosyal medyada kampanya başlattı.

Ali, Twitter hesabından paylaştığı ve ilk adım olarak da Sisi'nin gitmesini hedeflediği "Yeter artık ey Sisi" başlıklı "hashtag", yönetim karşıtı Mısırlılardan yoğun ilgi gördü.

Hesabından iki video yayımlayan Ali, Mısırlılardan, Sisi karşıtı paylaşımlarına destek vermeleri ve hashtagi perşembe gününe kadar gündemde tutmaları çağrısında bulundu. Hashtage 30 milyon Mısırlının destek vermesi halinde Sisi'ye istifa etmesi çağrısında bulundu.

Ali, hashtagin gerekli sayıyı aşması durumunda Sisi'nin istifalara da cevap vermemesi halinde Mısırlılara önümüzdeki cuma günü gösteri düzenlemeleri için "önemli alanları" belirleyeceğini kaydetti.

Mısırlı iş adamı Ali'nin Twitter'da Sisi karşıtı başlattığı etiket, bugün saat 11.00 itibarıyla 405 bin kez paylaşılarak ülke genelindeki güncel konular "Trend Topic (TT)" listesinde ilk sırada yer aldı.

-Sisi yanlılarından karşı hashtag

Buna karşılık Sisi yanlıları "Halkın sana güveniyor Sisi" hashtagi açtı. Hashtag ile ülkenin başarılar elde ettiği, komplolara karşı mücadele ettiği ve kaosun ülkede yeniden baş göstermesinin istenmediği ifade edildi. Twitter kullanıcıları tarafından 37 bin defa paylaşılan hashtag TT listesine giremedi.

Sisi’yi destekleyen Twitter kullanıcıları bu hashtagi paylaşarak Ali’nin yurtdışında yaptıklarını reddettikleri ve bunun ulusal onura zarar verdiği yönünde Twitler attı.

- İş adamı hakkında suç duyurusu

Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, Sisi’nin devrilmesi çağrısında bulunan iş adamı Ali hakkında Mısır başsavcılığına, "rejimin devrilmesi için provokasyon yaptığı" yönünde suç duyurusunda bulunuldu.

Mısır makamları iş adamının Sisi’nin devrilmesi çağrısına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Sisi birçok kez, milyonların sokağa dökülmesi halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

Mısırlı iş adamı Ali, yaptığı işlerin parasını alamayınca gittiği İspanya'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve generalleri yolsuzlukla suçlayan bir video paylaşmıştı.

15 yıl boyunca Mısır ordusunda görev alan 45 yaşındaki iş adamı, generallerin villalar, oteller ve cumhurbaşkanı için saray inşa ettirerek vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcadığını öne sürmüştü.

Sisi, cumartesi günü katıldığı gençlik konferansında, Mısır halkı için çalıştığını belirterek, ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen komplolara karşı uyarıda bulunmuştu.

Mısır'da ordu, ekonominin büyük bir bölümünü kontrol ediyor ve şirket kurullarındaki emekli generaller de ihalelerin alınmasında önemli rol oynuyor.

Sisi, ülkenin demokratik yollardan seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 2013 yılında kanlı bir darbe ile devirerek başa geçmişti.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:39
  1. Mısır
  2. Muhammed Ali
  3. Sisi

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