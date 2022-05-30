Mısır'ın firavun cuntasından, müebbet yatan78 yaşındaki İhvan liderine 15 yıl daha hapis!

Kanlı bir darbeyle başa gelen kukla Sisi cuntasının zulümleri devam ediyor. Batı kuklası darbeci Sisi cunta rejimi tarafından tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler (İHVAN) liderlerinden 78 yaşındaki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanvekili Mahmud İzzet, "Devlet çıkarlarına zarar vermek" suçlamasıyla cunta mahkemesinin kararıyla 15 yıl hapse mahkum edildi.

Darbe cuntasının sözde mahkemeleri tarafından yargılanan İzzet, 2021 yılında yargılandığı bir mahkemede de "Hamas adına casusluk yapmak" iddiasıyla 25 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahmud İzzet, Nisan 2021 tarihinde de "Mısır'da yönetimi devirmek üzere silahlı faaliyet yönetme" suçlamasıyla da müebbet hapis cezası almıştı.

2021 yılında internete sızdırılan mahkeme konuşmaları ise cunta rejimin insanlık dışı zulümlerini gözler önüne sermişti.

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Mahmud İzzet kayıtlarda geçen konuşmalarda, 16 aydır hücresinden dışarı çıkarılmadığını, sağlık durumunun kötü olduğunu, avukat ve yakınlarıyla görüştürülmediğini söylemişti.

Batı destekli General Sisi'nin 2013'te gerçekleştirdiği kanlı darbeden bu yana aranan Mahmud İzzet, 2020 yılında cunta rejimi tarafından yakalanıp tutuklanmıştı.

Cunta rejim mahkemeleri, geçtiğimiz Nisan ayında da İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile İhvan yöneticilerinden Safvet Hicazi ve Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci'ye Mısır cunta yargısı tarafından verilen müebbet hapis cezaları onamıştı.

Sisi cunta rejimi, devlet varlıklarını satışa çıkarıyor

Binlerce İhvan üyesinin gözaltında tutulduğu ülkede, işkence ve baskı altında hukuk dışı bir biçimde yargılamalar devam ediyor.

2013 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı kanlı bir darbe yaparak hükümeti ele geçiren Batı maşası kukla Sisi hükümeti, yüzlerce yargısız infaz ve hukuksuz idamların yanı sıra binlerce Müslümanı suçsuz yere zindanlara doldurdu. Dünyanın sessiz kaldığı zulüm karşısında cunta yönetiminin hukuksuzlukları her geçen gün daha korkunç boyutlara varıyor.