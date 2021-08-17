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Dünya Mısır'ı üzecek gelişme! Ruslardan Türkiye kararı çıktı
Dünya

Mısır'ı üzecek gelişme! Ruslardan Türkiye kararı çıktı

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, Rusların eylül ve ekim aylarında da tercihini Türkiye'den yana kullandığı belirtildi. Ayrıca, Mısır'a yönelik talebin çok düşük olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 17:07:00 -
Mısır'ı üzecek gelişme! Ruslardan Türkiye kararı çıktı

Türkiye’nin güz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olduğu, paket tur satışlarında payının yüzde 95’i aştığı bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da eylül-ekim aylarında "kadife sezonu" olarak adlandırılan dönemde vatandaşların tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

Güzel hava ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'nin yalnızca kadife sezonunda değil, kasım ayında da tercih edileceğine işaret edilen açıklamada, paket tur satışlarında Türkiye'nin payının yüzde 95'i aştığı bilgisine yer verildi.

Rus turistlerin, özellikle Antalya ve Ege bölgesindeki tatil noktalarına rağbet gösterdiği aktarılan açıklamada, tatil sezonu sona ererken İstanbul gibi şehirlerdeki turlara da talebin artacağı belirtildi.

Açıklamada, tarifeli uçuşların bir süre önce tekrar başladığı Mısır’ın tatil noktalarına yönelik talebin ise düşük seviyede kaldığı kaydedildi.

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