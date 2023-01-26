Mısır'dan yükselen ses İsveç'i fena panikletti! Apar topar Türkiye açıklaması yaptılar

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Mısır'daki El-Ezher Kurumunun boykot çağrısı ile ilgili devlet televizyonu SVT'ye açıklama yaptı.

Kristersson, boykot çağrısının, İsveç'in birçok Müslüman ülkeyle iyi olan ilişkilerini etkileyebileceğini belirterek, "Boykot çağrısı, İsveç şirketleri için çok büyük riskler taşıyor. Ayrıca bu dünyanın farklı bölgelerinde ve birçok Müslüman ülkesiyle İsveç'in ilişkilerine olumsuz yansıyabilir." ifadelerini kullandı.

İsveç hükümeti, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirirken, İsveç Başbakanı'nın, boykot çağrısına ilişkin "düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak diğer ülkelerin hassasiyetlerinin de anlaşılması gerektiğini" söylemesi dikkati çekti.

Türkiye ile diyalog çağrısı

Kristersson, toplumu sükunete de davet ederek, "İsveç çok ciddi bir güvenlik politikası uyguluyor. NATO'ya hızlı şekilde girmek için Türkiye ile diyaloğa ihtiyacımız var." dedi.

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirdiği eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Hollanda'da ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Bunun üzerine Mısır'daki El-Ezher Kurumu tüm Müslümanları, Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırmıştı.