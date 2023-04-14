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Dünya Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-04-14 17:05:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye skandal çağrı! Sisi'nin adamı gerçek yüzünü hemen gösterdi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yi Suriye'den çekilmeye çağırarak tepki çeken bir açıklama yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye'yi Suriye'den çekilmeye çağırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'yi dün ziyaret eden Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Şukri, Çavuoğlu ile yaptığı görüşmelerde, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdim. Yabancı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiğini ifade ettim." dedi.

Mepanews
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