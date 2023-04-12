  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

YSK'ya verdikleri aday listesini geri çektiler! "Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

İran'dan çok büyük skandal! Deprem yardımları adı altında bakın ne yaptılar

Bütün yardımı kestiler! CHP’li İBB’den ‘AK Partilisin’ cezası

Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Cinler Ramazan'da ne yapıyor? Şok gerçeği açıkladı: İnsanlara Ramazan ayında bunu öneriyorlar

CHP'de ortalık toz duman! Teşkilatlardan 'sokağa çıkamayız' tepkisi!

Togg ile alay eden CHP'li başkan eşekle rezil oldu

Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu seçimi yüzde 57 ile alıyor diyen çakma anketçi Kemal Özkiraz birbirine girdi... Hakaretler havada uçuştu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza
Siyaset Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Siyaset

Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:12:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti. Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23