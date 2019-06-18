Mısır'dan skandal Mursi kararı: İzin verilmedi Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

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