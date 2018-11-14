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Mısır'dan İsrail'e çağrı: Faaliyetlere son verin

Mısır, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki askeri çalışmalarının tamamını acilen durdurmasını istediği bildirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 01:21
Mısır'dan İsrail'e çağrı: Faaliyetlere son verin

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze bölgesinde tansiyonun yükselmesi ve kayıplardan dolayı derin endişe duyulduğu ifade edilerek, İsrail'den Gazze'deki askeri faaliyetlerinin tamamına son vermesi istendi.

Şiddetten kaçınılması ve bölgede acilen sükunetin yeniden sağlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında insani durumu daha da kötü hale getirecek, bölgedeki barış imkanlarını daraltacak ve Filistin halkına meşru haklarını yeniden elde etmesine engel olacak her türlü eylemden uzak durulması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Filistin topraklarında yükselen tansiyonun olumsuz ve tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli şehit olmuş, 25 Filistinli yaralanmıştı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi ölmüştü.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 01:21
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