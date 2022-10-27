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Ekonomi Mısır'dan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması
Ekonomi

Mısır'dan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması

Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 16:17:00 -
Mısır'dan IMF ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşması

Mısır, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık kredi anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muit, IMF anlaşmasına ilişkin başkent Kahire'de basın toplantısı düzenledi.

IMF ile 6 aylık reform programı kapsamında 3 milyar dolarlık kredi anlaşması yaptıklarını belirten Muit, ayrıca Sürdürülebilirlik Fonu'ndan 1 milyar dolar ve diğer uluslararası ortaklardan da yaklaşık 5 milyar dolar finansman sağlanacağını aktardı.

Mısır Merkez Bankası erken saatlerde yaptığı açıklamada, yerel para biriminin döviz karşısındaki değer kaybını önlemek için bir dizi önlemi uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

KAYNAK: AA

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