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Dünya Mısır'dan Hamas'a ziyaret
Dünya

Mısır'dan Hamas'a ziyaret

Mısır'dan iki heyet, Hamas yetkilileriyle görüşmek üzere Gazze Şeridi'ne hareket etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:52:00 -
Mısır'dan Hamas'a ziyaret

Mısır'dan istihbarat yetkilileri ve mühendislerden oluşan 2 heyetin, Hamas yetkilileriyle bir dizi ortak konuyu ele almak için Gazze Şeridi'ne geldiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan giriş yapan, Mısır istihbarat çalışanlarından oluşan heyetin ziyareti bir gün sürecek.

Temasları kapsamında Mısır ile Hamas arasındaki ilişkilerin yanı sıra Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'le güvenlik konularını ele alacak istihbarat heyeti, ayrıca Kahire yönetiminin Gazze'de üstlendiği projeleri de yakından inceleyecek.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Mısırlı mühendislerin ise, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı konusunda bir dizi incelemede bulunması bekleniyor.

Mısır, 18 Mayıs'ta Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar ayırdığını duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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