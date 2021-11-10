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Dünya Mısır'da Sisi zulmü bitmiyor
Dünya

Mısır'da Sisi zulmü bitmiyor

Mısır’da, Müslüman Kardeşler teşkilatına yöneli cadı avı başlatan darbeci Sisi yönetiminin, haksız yere mahkum edilen 36 kişiyi daha idam etmeye hazırlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 22:45:00 -
Mısır'da Sisi zulmü bitmiyor

Münübe Yılmaz

Mısır'da Sisi zulmünün ardı arkası kesilmiyor… 

Müslüman Kardeşler teşkilatına yöneli cadı avı başlatan darbeci Abdulfettah el-Sisi yönetiminin, haksız yere mahkum edilen 36 kişiyi daha idam etmeye hazırlandığı belirtildi. Söz konusu kişilerin 2013’te Rabia Meydanı katliamı sonrasında tutuklandığı ve olağanüstü hal sürecinde oluşturulan mahkemelerde adil olmayan bir biçimde yargılandığı ifade edildi.

Yeniden yargılanma şart

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada, ülkede olağanüstü hal sona ermesine karşın, insan hakları savunucuları ve barışçıl protestocular da dahil olmak üzere yüzlerce kişinin yargılanmasının kaldığı yerden devam edeceği belirtilerek, “Bu mahkemelerde verilen idam kararları bir an önce iptal edilmeli. Temyiz hakları bile reddedilen mahkumlar normal mahkemeler önünde yeniden yargılanmalıdır” çağrısında bulunuldu. 

Bu yıl şimdiye kadar en az 83 kişi idam edildi

Mısır'da bu yıl şimdiye kadar en az 83 kişinin idam edildiği kaydedildi.

Darbeci Sisi rejiminin, idareyi ele aldığı 2013’ten bu yana on binlerce kişiyi hapse tıktığı, binlerce kişiyi de idam ettiği biliniyor.

 

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